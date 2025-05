Party mit Bands des Eurodance: Filderstadt reist zurück in die 90er

1 Der Vorverkauf für die 90er-Party im September hat bereits begonnen. Foto: Imago/C3 Pictures

Im September findet in Filderstadt eine Party mit Bands aus den goldenen Zeiten des Eurodance statt, der Vorverkauf hat bereits begonnen. Aber es ist noch mehr geboten.











Link kopiert

Lavalampen, Tamagotchies, Baggyhosen, Buffalo-Plateauschuhe, Schnuller-Ketten und der Gameboy – die 90er-Jahre feiern derzeit ein gigantisches Comeback. Und eines darf natürlich keinesfalls fehlen: Eurodance. Die schmissigen Hits à la „Barbie Girl“, „Coco Jambo“, „What is Love?“ und „Saturday Night“ laufen momentan vielen Clubs und Bars wieder rauf und runter, die Stars von damals stehen nach gut 30 Jahren wieder auf der Bühne.

Drei der seinerzeit erfolgreichen Gruppen werden am 12. September in Filderstadt auftreten. Auf dem Festplatz an der Seestraße in Sielmingen steigt eine große 90er-Party. Gebucht wurde dafür Rednex (bekannt durch „Cotton Eye Joe“), Captain Jack (mit dem gleichnamigen Hit) sowie Fun Factory („I Wanna B with You“). Außerdem wird der DJ Marlon die Hits des Jahrzehnts spielen. „Ich hoffe, wir treffen einen Nerv“, sagt Stefan Hörz aus dem Amt für Jugend, Ältere und Vereine. Mit dem Programm möchte man auch ein älteres Publikum ansprechen. „Wir wollten mal was anderes machen“, sagt er.

Vorverkauf hat bereits begonnen

2500 Tickets gibt es. Der Vorverkauf hat begonnen. Erhältlich sind die Karten zum Preis von 25 Euro bei Getränke Schweizer in Plattenhardt und Sielmingen, an der Total-Energies-Tankstelle in Harthausen, bei Schweizer Haushaltswaren in Bonlanden sowie beim i-Punkt-Kartenservice am Bahnhof in Bernhausen. An letzterer Verkaufsstelle kann mit Karte gezahlt werden, sonst geht es nur bar. Jeder Act werde 40 bis 45 Minuten live die Originalhits von damals spielen, kündigt Stefanz Hörz an. „Back to the roots“, sagt er.

Wer mit dieser Musik nichts anfangen kann, kann beim Stadtfest dennoch auf seine Kosten kommen. Denn die Stadtverwaltung und die Arbeitsgemeinschaft Sielminger Vereine richten am Festwochenende 12. bis 14. September auf dem Festplatz mehrere Veranstaltungen für unterschiedliche Geschmäcker aus.

Am Freitag ist vor der 90er-Fete noch ein Seniorennachmittag, der offizielle Teil des Festes beginnt am Samstag. Um 16 Uhr wird der Oberbürgermeister Christoph Traub die Veranstaltung mit dem Fassanstich eröffnen. Um 18 Uhr beginnt ein Musikabend mit den Filderstädter Bands Flippmanns, Red Fox und Halbe He. Karten gibt es an der Abendkasse für fünf Euro.

Zuvor sind an der Seestraße von 9 bis 14 Uhr ein Kinderflohmarkt und in der Sporthalle eine Spielstraße geplant. Weitere Aktionen organisieren der Flughafen und die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit Gottesdiensten. Ab 11 Uhr musizieren Vereine, zudem findet die Stadtradeln-Preisverleihung statt. Auf der Blaulichtmeile informieren Organisationen und Behörden rund ums Thema Sicherheit und Bevölkerungsschutz.