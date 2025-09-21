Party in Hochdorf: Ballermannstar Mickie Krause feiert beim Feuerwehrjubiläum

8 Mickie Krause ist im Festzelt am Ortsrand von Hochdorf aufgetreten. Foto: Kerstin Dannath

Mickie Krause hat zum Start des Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr Hochdorf (Kreis Esslingen) dem Publikum kräftig eingeheizt. Wie ist es zu dem Auftritt des Ballermannstars gekommen?











Die Perücke sitzt trotz Reisestress: Zwischen Auftritten im Megapark. bekanntlich Europas größter Open-Air-Biergarten direkt am mallorquinischen Ballermann, Köln, Düsseldorf und wieder im Megapark hat Partykönig Mickie Krause das Festzelt der Freiwilligen Feuerwehr in Hochdorf in Nullkommanichts zum Kochen gebracht. Das Konzert war bereits im Vorfeld ausverkauft. Laut Veranstalter tanzten rund 2500 Besucher auf den Biertischen.

„Das ist fantastisch, was unsere Feuerwehr hier auf die Beine gestellt hat“, lobte Gerhard Kuttler. Auch der Hochdorfer Bürgermeister feierte nach dem offiziellen Fassanstich – er benötigte respektable drei Schläge, bis das erste Bier sprudelte – kräftig mit. Die Wasenopening-Party mit dem Ballermannkönig war der Auftakt zum großen Jubiläumswochenende zum 150-jährigen Bestehen der örtlichen Feuerwehr.

Viele Besucher sind wegen Mickie Krause ins Festzelt in Hochdorf gekommen

Die meisten Besucher hatte der Auftritt von Mickie Krause animiert, ins beschauliche Hochdorf zu kommen. Foto: Kerstin Dannath

Die Verwaltung sei von Anfang in die Planungen der Feuerwehr mit eingebunden gewesen. Auch die Örtlichkeit, ein landwirtschaftliches Anwesen am Ortsrand von Hochdorf, sei entgegen der Gerüchte, die teils kursierten, kein Landschaftsschutzgebiet und völlig in Ordnung, stellte der Verwaltungschef klar: Schließlich sei der frisch sanierte Festplatz für ein Event diesen Ausmaßes einfach zu klein, wie Kuttler sagt: „Ich finde es erstaunlich, dass so ein Star wie Mickie Krause nach Hochdorf kommt.“

Doch die Feste müssen gefeiert werden, wie sie fallen – was die zahlreichen Besucher, teils stilecht in Dirndl und Lederhosen, aber auch in Megapark- und Bierkönig-T-Shirts, von Anfang an mit Inbrunst zelebrierten. Bereits bei der Vorband Just for Fun standen die ersten Menschen auf den Biertischen und erwiesen sich bei dem bunten Mix aus Schlagern, Rockklassikern, aber auch waschechten Schnulzen aus den 1980er Jahren wie „Zruck zu dir (Hallo Klaus)“ – im Original von Nickerbocker und Biene von 1982 – als erstaunlich textsicher.

Die meisten Besucher hatte der Auftritt von Mickie Krause animiert, ins beschauliche Hochdorf zu kommen. Etwa Stefanie und Michaela aus Waiblingen – ihren Nachnamen wollen die beiden Mitt-Dreißigerinnen nicht in der Zeitung lesen: „Als wir das im Vorjahr mitbekommen haben, haben wir uns sofort Karten besorgt.“

So ist es zum Auftritt des Ballermannstars im beschaulichen Hochdorf gekommen

Tatsächlich lief der Vorverkauf bereits seit über zwölf Monaten. „Wir haben lange überlegt, was wir zu unserem 150-jährigen Jubiläum machen sollen“, sagt der stellvertretende Feuerwehrkommandant Michael Single. Es sei klar gewesen, dass es ein richtiges Zugpferd brauche, um wirklich etwas auf die Beine zu stellen: „Nur wegen der Feuerwehr kommt ja keiner.“ Irgendwer habe dann Mickie Krause erwähnt. „Allerdings war das zunächst eher ein Spaß“, gibt Single offen zu.

Als aus dem Witz Ernst wurde, sei man Anfang 2024 richtig in die Planungen eingestiegen. „Eigentlich haben wir im September immer unsere Hauptübung. Jetzt haben wir eben Mickie Krause“, schmunzelt Single. Er wie auch Kommandant Jochen Schmid betonen, wie wichtig die Mithilfe anderer Vereine an dem dreitägigen Festwochenende sei.

Der örtliche Musikverein übernahm etwa zum Auftakt die komplette Bewirtung, auch damit viele der Feuerwehrleute an dem Abend bei ihrem Jubiläum einfach mitfeiern konnten: „Alleine hätten wir das nicht geschafft, das ist nur möglich mit starken Partnern“, sagt Single. Der Vorschlag sei sogar aus den Reihen des Musikvereins gekommen, ergänzt Schmid: „Das war super, wir haben wirklich nicht lange überlegen müssen mit der Zusage.“ Und auch Bürgermeister Kuttler war voll des Lobes: „Es herrscht bei uns ein super Verhältnis zwischen den Vereinen.“