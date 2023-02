1 In vielen Partnerschaften birgt die Frage „Wer erledigt die Hausarbeit?“ großes Konfliktpotenzial. Foto: imago/Shotshop/Spectra

Viele Konflikte in der Beziehung drehen sich vordergründig darum, wer die Spülmaschine einräumt oder den Müll runterbringt. Meist steckt aber etwas viel Größeres dahinter.















Abwaschen, staubsaugen, Toilette putzen: In vielen Partnerschaften birgt die Frage „Wer erledigt die Hausarbeit?“ großes Konfliktpotenzial. So kommt es vor, dass eine harmlose Diskussion eskalieret. Warum ist das so? Und welche Strategien gibt es für Paare, damit sich solche Streitigkeiten erst gar nicht entspinnen?