Polizei sucht Zeugen Radfahrer in Filderstadt offenbar sexuell belästigt

Nach einem mutmaßlichen Fall von sexueller Belästigung in Filderstadt am Mittwochnachmittag sucht die Polizei Zeugen. Ein Radfahrer hat einem 17-jährigen Passanten dort in der Nähe des Army Airfields am Flughafen laut der Polizei ans Geschlechtsteil gegriffen.