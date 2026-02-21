Parteitags-Sponsoring: EnBW weist bei der CDU den Weg zum WC

EnBW weist bei der CDU den Weg zum WC

1 Beim CDU-Parteitag: EnBW-Logo auf WC-Wegweiser. (Archivbild) Foto: Andreas Müller

Mitten im Landtagswahlkampf sponsert der Energiekonzern den CDU-Bundesparteitag in Stuttgart – und erscheint dafür auf Schildern. Wie erklärt die EnBW das Engagement?











Wer beim CDU-Bundesparteitag in Stuttgart das stille Örtchen suchte, kam an der EnBW nicht vorbei. Auf allen Wegweisern zum „WC“ im weitläufigen Messeareal prangte das Logo des Energiekonzerns – nicht groß, aber unübersehbar. Er gehörte zu mehreren Dutzend „Kooperationspartnern“ (also Sponsoren), bei denen sich die Partei auf einer prominent platzierten Stellwand ausdrücklich bedankte.