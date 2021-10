Verteidigung Segelschulschiff "Gorch Fock" setzt Kurs auf Kiel

Rückkehr nach rund sechs Jahren: Das Segelschulschiff «Gorch Fock» sticht in See in Richtung seines Kieler Heimathafens. Kommandant Nils Brandt erfreut vor allem eines an seinem runderneuerten Schiff.