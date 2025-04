Parteien: Grünen-Parteitag: Kämpferischer Start in die Opposition

Kleiner Parteitag der Grünen Grünen-Länderrat: Robert Habeck hält noch eine Rede – und dann?

Bei der Bundestagswahl lief für die Grünen enttäuschend, nun sitzen sie wieder in der Opposition. Am Sonntag sind sie zu ihrem kleinen Parteitag in Berlin zusammengekommen. Wie wollen sie weitermachen?