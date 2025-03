Baerbock will keine Führungsrolle in Grünen-Fraktion

Annalena Baerbock strebt kein führendes Amt in der Grünen-Bundestagsfraktion an. Sie habe dies "aus persönlichen Gründen" entschieden, schreibt die Noch-Außenministerin in einem Brief an die Fraktion und den Landesverband Brandenburg.











Berlin - Annalena Baerbock strebt kein führendes Amt in der Grünen-Bundestagsfraktion an. Sie habe dies "aus persönlichen Gründen" entschieden, schreibt die Noch-Außenministerin in einem Brief an die Fraktion und den Landesverband Brandenburg. Darüber hatte zuerst der "Spiegel" berichtet, der Brief liegt auch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.