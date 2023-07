Von der Leyen, Merkel, Aiwanger – so schick macht sich die Polit-Prominenz

Festspiele in Bayreuth

20 Haben gute Laune bei den Bayreuther Festspielen: EU-Kommissionspräsidentin, Ursula von der Leyen (l.) und Schauspielerin Maria Furtwängler. Foto: AFP/CHRISTOF STACHE

Mit der Neuinszenierung von „Parsifal" sind die diesjährigen Festspiele im bayerischen Bayreuth eröffnet worden. Das lockt traditionell viele Prominente aus Politik und Schauspiel auf den Roten Teppich. Wir zeigen die elegantesten Auftritte.















Die diesjährigen Bayreuther Festspiele beginnen am Dienstag mit der Neuproduktion von Richard Wagners letztem Werk „Parsifal“, in der Inszenierung des 54-jährigen US-Theaterregisseurs Jay Scheib. Die musikalische Leitung übernimmt an diesem Abend Pablo Heras-Casado.

Prominenz auf dem roten Teppich

Traditionell rollt die Stadt Bayreuth zum Start der Festspiele einen roten Teppich für die Prominenz aus: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird erwartet. Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel ist ebenso angekündigt, sie gilt als große Anhängerin von Wagners Musik.

Zugesagt haben auch die Schauspielerinnen Maria Furtwängler und Margarita Broich, beide vor allem als „Tatort“-Ermittlerinnen bekannt. Aus der Bundespolitik haben sich Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) sowie die Grünen-Parteichefin Ricarda Lang angekündigt.

Unter den Besuchern wird auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sein, der von zahlreichen Kabinettsmitgliedern aus München begleitet wird.

Visuelle Spezialeffekte

330 Gäste dürfen besonders gespannt sein: Das Geschehen auf der Bühne wird dank AR-Brillen durch virtuelle Elemente ergänzt. Bei „AR“ (Augmented Reality zu Deutsch: erweiterte Realität) handelt es sich um eine Technologie, bei der der Raum vor und neben der Bühne erweitert wird. Allerdings stehen aus finanziellen Gründen eben nur 330 Spezialbrillen zur Verfügung, und das Festspielhaus bietet Platz für fast 2000 Gäste.

Der letzte Vorhang der 147. Bayreuther Festspiele fällt am 28. August. Bis dahin wird fast täglich eine Wagner-Oper aufgeführt, zudem wird es am 2. August ein Festspiel-Open-Air geben.