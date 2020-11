1 Im Inneren des Hauses suchte der Täter nach Wertsachen (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Maurer

Am Wochenende hat ein Unbekannter das Fenster eines Wohnhauses in der Parksiedlung (Kreis Esslingen) eingeschlagen und ist in das Gebäude eingestiegen. Ob etwas erbeutet wurde, ist noch nicht klar.

Ostfildern - Ein Unbekannter ist am Wochenende in ein Wohnhaus in der Parksiedlung eingebrochen. Wie die Polizei angab, verschafften sich der Täter in der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, über ein eingeschlagenes Fenster Zutritt zu dem Gebäude in der Lindenstraße. Im Inneren habe er nach Wertsachen gesucht. Ob etwas entwendet worden ist, sei noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.