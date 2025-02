Parksiedlung Nord-Ost in Ostfildern: Fünf Mehrfamilienhäuser mit Aussicht ins Neckartal

Überfall in Ostfildern Jugendbande beraubt und schlägt 14-Jährigen

Die bis zu 15 Jugendlichen griffen ihr Opfer an der Stadtbahn-Endhaltestelle in Nellingen an, forderten Geld und misshandelten den zu Boden gestoßenen 14-Jährigen. Der mutmaßliche Haupttäter ist namentlich bekannt. Die Polizei sucht Zeugen.