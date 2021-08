1 Auf einem großen Plakat wurden die Bewohner am Herzog-Philipp-Platz nach ihrer Meinung gefragt. Foto: /Peter Stotz

Am Herzog-Philipp-Platz muss viel verändert werden, damit er wieder zur guten Stube der Parksiedlung wird. Das ist das Ergebnis einer ersten Bürgerumfrage.

Ostfildern - Der Herzog-Philipp-Platz, Zentrum des Ostfilderner Stadtteils Parksiedlung, zeigt städtebauliche Mängel. Nahversorgung und Dienstleistung sind im Abwärtstrend. Einseitig ausgerichtete Gastronomie, viele Autos und wenig Aufenthaltsqualität prägen den Platz. Die Stadt möchte gegensteuern und strebt die Aufnahme in das Landessanierungsprogramm an. Als Teil der dafür notwendigen vorbereitenden Untersuchung nahmen die Verwaltung und die Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft (SEG) Ostfildern am Freitag beim Wochenmarkt ein erstes Stimmungsbild auf.