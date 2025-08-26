Parkregeln in Esslingen: Stadt will für mehr Sicherheit in der Sulzgrieser Straße sorgen

1 Die Verkehrsregelungen in der Sulzgrieser Straße in Esslingen sind immer wieder Diskussionsthema. Foto: Roberto Bulgrin

Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Beschwerden zur Verkehrssituation und den Parkregelungen in der Sulzgrieser Straße zwischen Kelterstraße und Uhlbacher Straße. Darauf reagierte die Stadt Esslingen mit verschiedenen Lösungen. Doch seit Mitte 2024 nahmen die Beschwerden laut Stadtverwaltung wieder zu, zudem stellte die CDU im Gemeinderat einen Antrag auf die Einführung von neuen Parkregelungen. Darauf reagiert die Stadt nun.

Konkret hatte die CDU bemängelt, dass es in der Sulzgrieser Straße vermehrt Dauerparker gebe, die teils sehr große Fahrzeuge wie Lastwagen oder Anhänger langfristig dort parkten, ohne sie zu bewegen. Dadurch werde die Straße unübersichtlich, was zum einen den Verkehrsfluss behindere und zum anderen zu gefährlichen Situationen insbesondere für schwächere Verkehrsteilnehmer führe. Deshalb forderte die CDU eine Parkbegrenzung, etwa durch zeitliche Beschränkungen.

Mehr Ausweichflächen für Busse in Sulzgrieser Straße

Diese Forderung will die Stadt zwar nicht erfüllen. Stattdessen stellt sie andere Veränderungen in Aussicht, um die Situation zu entspannen. So sollen auf Höhe des Friedhofs in Fahrtrichtung Rüdern, wo das Parken am rechten Fahrbahnrand gestattet ist, die Ausweichflächen für den Busverkehr verlängert werden. Denn angesichts der immer häufiger eingesetzten Gelenk-Busse in Kombination mit dem übrigen Verkehr seien diese Ausweichflächen inzwischen zu kurz.

Außerdem soll ein ausreichender Sicht- und Ausweich-Bereich vor dem Zebrastreifen eingerichtet werden sowie auf Höhe des Stichwegs aus Richtung Kirche eine zusätzliche Querungshilfe. Auf der Friedhofsseite wird die Abgrenzung zwischen Gehweg und Fahrbahn verdeutlicht, um auch für die Fußgänger die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Weniger Parkflächen in Sulzgrieser Straße in Esslingen

Statt einer Begrenzung des Parkens auf bestimmte Fahrzeugarten oder Zeiträume soll die Zahl der Parkflächen reduziert und die Übersichtlichkeit durch größere Ausweichbuchten verbessert werden. Letztlich gehe von den teils großen Fahrzeugen selbst grundsätzlich keine Gefahr aus, da die Straße breit genug sei.

Zwischen dem Bürgerhaus und der Uhlbacher Straße soll zudem die Tempo-30-Zone mittels wechselseitigem Parken und mit Einengungen durch Beete verdeutlicht werden. Die seit 2023 bestehende beidseitige Einengung am Ortseingang Rüdern wird auf Wunsch der Bürgerschaft zurückgebaut.