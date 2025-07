Parkplatznot in Stuttgart: In Heumaden steht ein einsamer Jaguar

In Heumaden steht ein einsamer Jaguar

Parkplatznot in Stuttgart

1 Der Jaguar stört die Anwohnenden – er nimmt einen guten Parkplatz weg. Foto: privat

Wem gehört der noble Wagen, der laut Anwohnern vor sich hin vergammelt? Die Stadt kennt die Antwort – kann aber den Parkplatz nicht räumen. Das sind die Gründe.











Einen Jaguar vor der Haustür – das hätten viele Automobilfans sicher gern. Klassisch, schickt, teuer – und meist gut gepflegt, weil das heilige Blechle soll ja auch was hermachen, wenn man schon so teuer kauft. Anders sehen es die Anwohnerinnen und Anwohner der Bernsteinstraße in Heumaden. Dort steht ein Jaguar vor der Tür. Vergammelt, verdreckt, mit kaputter Scheibe, „und jetzt läuft auch noch eine Flüssigkeit heraus, direkt neben einem Gulli“, beschreibt ihn ein Anwohner, vor dessen Haus das Auto steht.