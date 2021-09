Sportliche Stellplatzsuche am neuen Sportpark

Parkplatznot in Esslingen

1 Die Parkplatzsituation am Sportpark Weil sorgt für Kritik. Die Stadt bezeichnet die Anzahl der Flächen als ausreichend. Foto: Roberto Bulgrin

Anwohner, Nutzer und Besucher beklagen sich über zu wenige Stellplätze am neuen Sportpark Weil. Der Mangel ist einem Spar­programm geschuldet. Die Stadtverwaltung verweist auf die gute Busanbindung und zusätzliche Parkflächen in der Umgebung.

Esslingen - Die Nerven liegen blank. Die schlechte Laune steigt. Die Wut kocht hoch. In und um den neuen Sportpark im Esslinger Stadtteil Weil sind Parkplätze Mangelware, beklagen Anwohner, Besucher, Sportler und Gäste der Anlagen. Falschparker, die Nutzung nicht öffentlicher Stellplätze, das illegale Belegen der für die Gastronomie reservierten Parkplätze und Abschleppaktionen unerlaubt abgestellter Fahrzeuge sorgen für böses Blut: „Ich bin am Ende meiner Kräfte“, schreibt eine Leserin, die namentlich nicht genannt werden möchte. Und sie spricht von einer „katastrophalen Parkplatz-Situation“. So kann der Besuch der Sportanlagen schon bei der Anfahrt zu einer Herausforderung werden. Doch das Pressereferat der Stadt verweist auf öffentliche Verkehrsmittel, die gute Busanbindung und zusätzliche Abstellmöglichkeiten im Umfeld der Anlage: „Für den Trainings- und den Regelbetrieb können die Parkflächen als ausreichend erachtet werden“, teilt Niclas Schlecht aus dem Stab des scheidenden Oberbürgermeisters Jürgen Zieger mit.