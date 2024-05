Parkplatz in Neckartailfingen: Unbekannter masturbiert in Auto – Zeugen gesucht

1 Die Polizei bittet nach dem Vorfall um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der am Montagnachmittag auf dem Parkplatz am Aileswasensee in Neckartailfingen bei geöffneter Autotür in seinem Wagen masturbiert haben soll.











Ein Mann hat sich am Montagnachmittag auf dem Parkplatz des Aileswasensees in der Seestraße in der Öffentlichkeit offenbar selbst befriedigt. Wie die Polizei berichtet, bemerkte eine Frau gegen 17.50 Uhr, dass der Mann in seinem roten Kia bei geöffneter Tür offenbar masturbierte.

Die Zeugin alarmierte daraufhin die Polizei, die nun ermittelt. Unter der Telefonnummer 0 70 22 / 9 22 40 bitten die Beamten um Zeugenhinweise.