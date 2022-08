Auto geht in Flammen auf

Parkplatz an der B 14 bei Korb

8 Die Höhe des Schadens wird auf 20 000 Euro geschätzt. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Ein Autofahrer bemerkt Rauch aus der Lüftungsanlage seines Wagens. Als dieser stärker wird, fährt er auf einen Parkplatz. Kurz darauf steht sein Auto im Vollbrand.















Link kopiert

An der B 14 bei Korb (Rems-Murr-Kreis) ist am Donnerstagnachmittag ein Auto ausgebrannt. Der 48 Jahre alte Fahrer eines Renaults bemerkte gegen 16.40 Uhr auf der Höhe des Teilers von B14 und B29 in Fahrtrichtung Backnang, dass Rauch aus seiner Lüftungsanlage austrat.

Da der Rauch immer stärker wurde, stellte er seinen Wagen kurz darauf am Parkplatz Korber Kopf ab. Kurz darauf begann es im Motorraum zu brennen. Als die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort eintraf, befand sich das Auto bereits im Vollbrand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20 000 Euro, verletzt wurde bei dem Brand niemand.