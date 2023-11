Parkplatz am Bahnhof Lenningen: Autos bei Einbruchsversuchen beschädigt

1 Drei Autos wurden beschädigt, bei einem gelangten die Einbrecher ins Innere. (Symbolfoto) Foto: imago images/NomadSoul

Auf einem Parkplatz am Bahnhof in Lenningen (Kreis Esslingen) haben sich am Sonntag Unbekannte an Autos zu schaffen gemacht.











Mindestens drei Autos, die auf dem Parkplatz an der Gartenstraße beim Bahnhof in Lenningen (Kreis Esslingen) abgestellt waren, hat ein Unbekannter am Sonntagabend versucht aufzubrechen. Zwischen 20 Uhr und 22.30 Uhr hat der Täter laut Polizei an drei Autos versucht, eine Tür aufzuhebeln, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand scheiterte der Dieb jedoch und verursachte an den Fahrzeugen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. An einem weiteren, unverschlossen geparkten VW hatte er sich ebenfalls zu schaffen gemacht und das Auto durchsucht. Ob hier etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.