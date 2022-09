1 Die Veranstalter des Esslinger Park(ing) Days kritisieren, dass Autos in Esslingen immer noch zu viel Platz eingeräumt wird – zulasten von Fußgängern oder Radlerinnen. Foto: /Peter Stotz

Mehrere Esslinger Umwelt- und Verkehrsinitiativen fordern die Stadt anlässlich des Park(ing) Days zu mehr Engagement in Sachen Mobilitätswende auf.















Nach der Überzeugung von Esslinger Umwelt- und Verkehrsorganisationen haben auch in Esslingen Fußgänger und Radfahrer in der Konkurrenz um den knappen öffentlichen Raum das Nachsehen gegenüber dem Auto. Trotz drängender Probleme hinke die Stadt in Sachen Mobilitätswende den Anforderungen hinterher, befindet etwa der Verkehrsclub Deutschland (VCD). Zusammen mit anderen Gruppen hat er die Abt-Fulrad-Straße am Freitag beim Esslinger Park(ing) Day in eine Flanier- und Informationsmeile umgewandelt.