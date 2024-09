Parkhaus in Stuttgart: CDU: Pflanzen sollen Platz für Autos machen

1 Aufnahme vom August 2024: Auf dem Deck stehen 30 Kübelpflanzen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Pocket Park, den es neuerdings auf dem obersten Parkdeck in der Stuttgarter Innenstadt hinter dem ehemaligen Kaufhof-Gebäude an der Steinstraße gibt, soll wieder weg. So fordert es die CDU im Gemeinderat in einem Antrag. Stattdessen solle man dort wieder Platz für Autos machen, vor allem im Hinblick auf die „bevorstehende umsatzstarke Adventszeit“, wie es heißt.

Im Sommer hatte die Stadt nach einem Beschluss des Gemeinderats 30 mediterrane Pflanzen in Kübeln auf das oberste Deck des Parkhauses gestellt. Die Idee: Die Pflanzen sollen den dortigen Hotspot im Sommer etwas abkühlen. Zugänglich ist der Ort bisher noch nicht. Im August hieß es seitens der Stadt: „Hier sind wir zurzeit in der Abstimmung mit Schließdiensten, sodass das Oberdeck in Kürze begehbar sein wird.“

Der Pocket Park im August Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die CDU sieht in dem Pocket Park bereits nach wenigen Wochen einen Flop. Und zur bestehenden Sperrung: „Der Grund dafür ist, dass das Baurechtsamt dem Pocket Park bisher keine Freigabe erteilt hat.“ Im Winter würden die Pflanzen ohnehin vom Parkdeck genommen. „Mit Blick auf die aktuelle Parksituation, insbesondere durch den Abriss des Breuninger-Parkhauses, sehen wir dringenden Handlungsbedarf, um die Parkplätze auf dem oberen Parkdeck des Kaufhofparkhauses wieder nutzbar zu machen.“

Zoff um Parkplätze vor der Markthalle

Es ist nicht der einzige aktuelle Fall, bei dem die Christdemokraten bereits umgewandelte Parkplätze wieder zurückhaben wollen. Auch an der Dorotheenstraße fordert die Fraktion zusammen mit FDP und Freien Wählern , dass die Stellplätze vor der Markthalle bestehen bleiben und die umgewandelten wieder zu Parkplätzen werden sollen.