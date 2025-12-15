Parkhaus in Stuttgart: Bosch-Buchstaben bilden zweitgrößten Schriftzug der Welt

1 Der Schriftzug begrüßt jeden, der am Flughafen in Stuttgart über die A8 fährt. Foto: IMAGO/imagebroker

Der Bosch-Schriftzug am Parkhaus der Landesmesse in Stuttgart ist der zweitgrößte Schriftzug weltweit. Nur ein weltbekanntes Denkmal überbietet es.











Für viele Stuttgarter und Stuttgarterinnnen bedeutet der Bosch-Schriftzug am Flughafen vor allem eines: Heimat. Die großen, roten Buchstaben signalisieren allen, die auf der A8 bei Stuttgart am Flughafen entlang fahren: Man ist wieder in gewohnter Umgebung angekommen.

Wie ein Ortsschild zeigt der Schriftzug jedem an, dass er nun in die Stadt der Tüftler und Denker fährt. Eine Art von Willkommensschild in der baden-württembergischen Landeshauptstadt, die auf die Wirtschaftskraft in dieser Region verweist.

Bosch erwarb die Namensrechte für das Messeparkhaus

Für den weltweit größten Automobilzulieferer war das Parkhaus eine passende Werbefläche im Hinblick auf die Eröffnung der Neuen Messe Stuttgart. Und so erwarb das Traditionsunternehmen aus Gerlingen die Namensrechte.

Seinerzeit, im September 2007, wurde diese Wort-Bild-Marke, wie es in der Fachsprache heißt, an der Außenwand des Messeparkhauses angebracht. Das über fünf Stockwerke reichende Parkhaus ist etwa 440 Meter breit und 22 Meter hoch. Logo und Schriftzug erstrecken sich auf etwa 105 Meter. Das ist die Länge eines üblichen Fußballfeldes in der Bundesliga.

Der 55 Meter breite Bosch-Schriftzug mit dem Logo wird noch durch den 50 Meter langen Zusatz „Parkhaus“ ergänzt.

Weithin sichtbar: Der Schriftzug auf dem Messeparkhaus über der A8. Foto: IMAGO/imagebroker

150 Tonnen Gewicht hat der gesamte Schriftzug über der A8

Für die Unterkonstruktion der Buchstaben wurden rund 80 Tonnen Stahl benötigt. Hinzu kamen insgesamt noch rund 70 Tonnen für die Bild-/Wortmarke und den Schriftzug „Parkhaus“. Insgesamt wiegt die gesamte Konstruktion mit 150 Tonnen also ungefähr so viel wie ein ausgewachsener Blauwal. Allein das Anker-Logo hat einen Durchmesser von knapp zwölf Metern und ein Gewicht von zwölf Tonnen. Die einzelnen Buchstaben hingegen sind rund acht Meter hoch und wiegen jeweils vier Tonnen.

Für die Beleuchtung der Buchstaben sind LEDs auf tausend Trägermodule verteilt. Die Anlage passt die Beleuchtung automatisch an Tag, Nacht und Witterungsverhältnisse wie Nebel an – sie kann also quasi gedimmt werden. So wird eine Sichtbeeinträchtigung der Autofahrer vermieden und gewährleistet, dass die Buchstaben zwar leuchten, aber nicht blenden.

Nur eine Zeichenfolge ist größer als der Bosch-Schriftzug: Die Hollywood-Buchstaben in den Hügeln von Los Angeles. Die Bestandteile des weltberühmten Schriftzugs sind etwa 14 Meter hoch und zusammen 137 Meter lang. Der gesamte Aufbau wiegt rund 220 Tonnen. Das sind 70 Tonnen und 32 Meter mehr, als am Stuttgarter Flughafen verbaut worden sind.