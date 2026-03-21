Parkhaus in Plochingen: Sieben Maskierte schlagen 18-Jährigen brutal zusammen und rauben ihn aus

Sieben Maskierte schlagen 18-Jährigen brutal zusammen und rauben ihn aus

1 Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu der Gewalttat (Symbolbild). Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Über ein soziales Netzwerk verabredet sich ein junger Mann mit einem Unbekannten. Statt einer Person tauchen sieben Leute am Treffpunkt auf.











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Eine E-Zigarette kaufen wollte ein 18-Jähriger in Plochingen (Kreis Esslingen) – und ist stattdessen brutal zusammen geschlagen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der junge Mann am Freitagabend gegen 22.30 Uhr in einem Parkhaus in der Urbanstraße mit einem Unbekannten über Social Media verabredet.

Statt einer Person tauchten demnach plötzlich sieben maskierte Täter auf, welche dem Opfer unvermittelt ins Gesicht schlugen. Anschließend forderten die Maskierten laut der Polizei Bargeld. Einer der Männer nahm aus dem Geldbeutel des 18-Jährigen mehrere Geldscheine.

Attacke in Plochingen: Polizei sucht Zeugen

Ein Parfüm wurde dem 18-Jährigen aus der Hand entrissen. Im Anschluss schlugen die Unbekannten dem Opfer offenbar erneut mehrfach ins Gesicht, bis dieser zu Boden ging. Dort wurde nach Angaben der Polizei noch mehrfach auf ihn eingetreten.

Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0711/3990-330 erbeten.