Parkhaus am Hauptbahnhof Stuttgart: Parken ohne Parkschein und mit Autokennzeichen-Erfassung

1 Der Kassenautomat in der Tiefgarage am Hauptbahnhof fragt nun nach dem Auto-Kennzeichen. Foto: StZN

Parken am Hauptbahnhof ist wegen der S-21-Baustelle ohnehin kompliziert. Nun wird auch noch die bestehende Tiefgarage saniert – und es kommt eine neue und hierzulande noch ungewohnte Technik zum Einsatz.











Wer dieser Tage in die Tiefgarage am Hauptbahnhof mit seinem Auto einfährt, bekommt an der Schranke keinen Parkschein aus dem Automat. Stattdessen wird das eigene Autokennzeichen auf einem großen Bildschirm angezeigt – verbunden mit einem Willkommensgruß. Danach öffnet sich die Schranke und die Parkplatzsuche der von einer Bahntochter betriebenen Garage kann beginnen.

Reduziertes Platzangebot wegen Sanierung

Und die ist gerade etwas diffizil, denn die Tiefgarage wird einer grundlegenden Sanierung unterzogen, was neben dem neuen Ein- und Ausfahrtsprozedere die Parkplatzsuchenden vor Herausforderungen stellt. Es würden derzeit „umfangreiche Sanierungs-, Wartungs- und Verschönerungsarbeiten“ erledigt, sagt eine Bahnsprecherin. „Aktuell sichtbar sind beispielsweise Sperrungen von bis zu 260 Stellplätzen wegen der Sanierung der Sprinkleranlage“. Ein neuer Anstrich sei zudem vorgesehen. „Wir planen alle Arbeiten bis November 2024 abgeschlossen zu haben“.

Wegen Sanierungsarbeiten sind zahlreiche Stellplätze gesperrt. Foto: StZN /

Von den neuen Abläufen beim Ein- und Ausfahren verspricht sich die Bahn einen höheren Komfort für die Kunden, „weil beispielsweise kein Autofenster mehr geöffnet werden muss, um ein Ticket zu ziehen und später nicht mit Bargeld hantiert werden muss. Es gibt keinen Ticketverlust mehr und keine gestörten Magnetkarten“. Dahinter steckt eine Technik, die beim Einfahren das Autokennzeichen erfasst. Wer wieder ausfahren möchte, muss am Automat seine Autonummer eingeben, den angegeben Betrag bezahlen und kann dann seiner Wege gehen.

Kartenzahlung hat Vorrang

Ein Ticket gibt es nicht, Kameras an den Ausfahrschranken erfassen abermals das Kennzeichen und geben den Weg frei, wenn die Parkgebühren zuvor entrichtet wurden. Wer auf Nummer sicher gehen will, der bekommt „über einen Display-Button eine Quittung gedruckt“, sagt die Bahnsprecherin. An fünf der sieben Kassenautomaten ist nur Kartenzahlung möglich.

Die gespeicherten Kennzeichen würden gelöscht, „sobald die Kenntnis oder Speicherung für die Erfüllung des Zwecks nicht mehr erforderlich ist, also in der Regel nach Ausfahrt und Abschluss des Bezahlvorganges. Die Löschung erfolgt täglich um 0 Uhr“. Zwar erfolge die Erfassung durch einen Dienstleister, der sei aber vertraglich auf die Einhaltung der einschlägigen Datenschutzverordnungen verpflichtet, versichert man bei der Bahn.