Vielerorts wird das Angebot an öffentlichen Parkplätzen immer weiter eingeschränkt – auch vor dem Hintergrund der angestrebten Mobilitätswende. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Die Parksituation in Filderstadt im Allgemeinen und rund um den Bahnhof in Bernhausen im Besonderen treibt die Menschen im Ort um. Seit Jahren werde das Angebot an öffentlichen Stellplätzen immer weiter reduziert, insbesondere in den Ortskernen, sei es durch die Bebauung, durch Parkverbote oder durch ein marodes Parkhaus, das notwendigerweise habe gesperrt werden müssen, heißt es in einer Pressemitteilung der FDP im Filderstädter Gemeinderat. Daher fordere diese „schon seit Jahren die Bereitstellung von zusätzlichen öffentlichen Parkplätzen und ein Parkleitsystem, damit diese Parkplätze auch gefunden werden“.

Bei dem Großteil der anderen Gemeinderatsfraktionen fanden diese Vorstöße in der Vergangenheit keinen Zuspruch. Die FDP schreibt, stattdessen hätten alle Fraktionen außer der FDP dem Mobilitätsentwicklungsprogramm mit seiner Zielvorgabe zugestimmt, den Autoverkehr um zehn Prozent zu reduzieren. Damit einher gehe auch eine Reduzierung des öffentlichen Parkraumangebots.

Unterschriftensammlung für den Erhalt des Parkhauses

Nun gibt es eine breit angelegte Aktion für mehr Parkraum in Bernhausen. Vor Kurzem formierte sich die Interessengemeinschaft „Parkhaus muss bleiben!“ sie besteht aus Bürgern, Vertreter des Gemeinderats, des Handels und der Institutionen, die im Klinik-Neubau beheimatet sind. Sie fordern, das Parkhaus schnellstmöglich abzureißen und neu zu bauen. Die FDP begrüße das ausdrücklich, wird die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Jutta Clement-Schmid in der Pressemitteilung zitiert. Gleichzeitig sei man aber irritiert. „Verwundert hat uns jedoch, dass hier Stadträtinnen und Stadträte ganz vorne dabei sind, die vor nicht mal einem Jahr im Rahmen des Mobilitätsentwicklungsprogramms noch für die Reduzierung der öffentlichen Parkplätze gestimmt haben“, so der Fraktionsvorsitzende Dennis Birnstock.

Für die FDP bedeute der Erhalt beziehungsweise der Ausbau von Parkflächen nicht einfach, dass das Rad zurückgedreht werde. Vielmehr müsse die Parksituation insgesamt verbessert werden. „Das heißt, wir brauchen für den gesamten Bernhäuser Innenstadtbereich ausreichend Parkplätze, die aus unserer Sicht aber nicht zwangsläufig an genau der Stelle sein müssen, wo sie bisher waren“, steht dazu in der Pressemitteilung.