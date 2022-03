1 Anwohner müssen künftig auch in Esslingen tiefer in die Tasche greifen, um ihr Auto am Straßenrand abstellen zu dürfen. Foto: dpa

Die Stadt Esslingen erhöht die Gebühren für Bewohnerparkausweise deutlich. Noch in diesem Jahr sollen sie von bislang 30 Euro auf dann 150 Euro im Jahr steigen. Landesweit befindet sich die Stadt damit in guter Gesellschaft.















Link kopiert

Freiburg ist bislang Spitzenreiter im Land. Hier müssen Anwohner von April an richtig tief in die Tasche greifen, wenn sie einen Bewohnerparkausweis erwerben wollen. Je nach Fahrzeuglänge werden zwischen 240 und 480 Euro im Jahr fällig. Ganz so weit will man in Esslingen nicht gehen. Aber wie in zahlreichen anderen Städten im Südwesten sollen die Gebühren fürs Anwohnerparken hier dennoch bald drastisch steigen: von bislang 30 Euro auf dann 150 Euro im Jahr.