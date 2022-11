Mutmaßlicher Täter soll vor Gericht Anklage nach Bluttat an Esslinger Grundschule

Mitten in den Pfingstferien erschüttert eine Bluttat die Menschen in Esslingen. Ein Mann greift in einer Grundschule an, er hat ein Messer dabei und sticht zu. Für den Angriff wird er sich wohl vor Gericht verantworten müssen.