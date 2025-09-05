Parken in Esslingen: Tiefgarage Kleiner Markt: Wer darf dort künftig parken?

1 Rund um den Esslinger Marktplatz soll das Parken neu organisiert werden – auch in der städtischen Tiefgarage Kleiner Markt. Foto: Roberto Bulgrin

Die Stadt Esslingen organisiert das Parken in der Innenstadt neu. Künftig sollen die Parkplätze in der Tiefgarage Kleiner Markt vermietet werden.











Im Zuge der Neugestaltung des Esslinger Marktplatzes will die Stadt auch das Parken in der City neu organisieren. Neben einer Umstrukturierung der bisherigen Bewohnerparkgebiete soll auch die Nutzung der Tiefgarage Kleiner Markt geändert werden. Künftig sollen die Stellplätze dort vermietet werden.

Bislang gibt es in der städtischen Tiefgarage 73 Bewohnerparkplätze sowie einige Sonderparkplätze für Menschen mit Schwerbehinderung, für Carsharing oder Ähnliches. Personen, die in den Bewohnerparkgebieten D und M wohnen und einen Bewohnerparkausweis besitzen, können die entsprechenden Stellplätze nutzen – haben jedoch keine Garantie auf einen freien Parkplatz.

Stadt Esslingen erarbeitet neues Konzept für Tiefgarage Kleiner Markt

Das soll künftig anders werden: Die Stadträte im Ausschuss für Bauen, Mobilität und Klimaschutz haben jüngst die Verwaltung damit beauftragt, ein Konzept zu erstellen, wie die Parkplätze vermietet werden können. Die Details werden laut Brigitte Länge, Leiterin des Ordnungsamts, erst noch erarbeitet. Klar ist aber, dass jeder Stellplatz an einen bestimmten Nutzer oder eine bestimmte Nutzerin vermietet werden soll – damit sei künftig gewissermaßen eine Stellplatzgarantie gewährleistet.

Neben Anwohnern sollen künftig voraussichtlich auch andere Nutzer das Recht haben, einen Stellplatz in der Tiefgarage Kleiner Markt zu mieten – etwa Gastronomie- und Handelsbetriebe, die ihren Mitarbeitenden Parkplätze zur Verfügung stellen wollen. Wie teuer die Miete für einen Stellplatz in der Tiefgarage künftig sein wird, steht laut Brigitte Länge derzeit noch nicht fest.