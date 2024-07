Parken auf den Fildern: Knöllchenverteiler sind öfter unterwegs

1 Schon für eine falsch eingestellte Parkscheibe werden in Leinfelden-Echterdingen 20 Euro fällig. Foto: dpa/Arne Dedert

Mit Beginn der großen Ferien versuchen Flughafengäste wieder verstärkt, ihre Autos in den Wohngebieten von Leinfelden-Echterdingen abzustellen, um sich das Ticket am Airport zu sparen. In Filderstadt sieht die Situation anders aus. Was steckt dahinter?











Autofahrer müssen in den Sommerferien besonders auf der Hut sein. Denn mit Beginn der Hauptreisezeit sind in Leinfelden-Echterdingen die Knöllchenverteiler öfters unterwegs. Wer dort also sein Heilig’s Blechle abstellen will, sollte die relativ neuen Parkregeln gerade jetzt besonders ernst nehmen. An vielen Ecken der Kommune ist es nun noch bedeutsamer, die Parkscheibe auf die richtige Zeit zu stellen und auf das Armaturenbrett legen. Denn schon für eine falsch eingestellte Parkscheibe werden 20 Euro Verwarngeld fällig.