Der Park der Villa Reitzenstein öffnet wieder seine Pforten - und Ministerpräsident Winfried Kretschmann führt hindurch.

Der Park der Villa Reitzenstein hat wieder für Besucher uneingeschränkt geöffnet. Am Samstag führte Ministerpräsident Winfried Kretschmann durch die Gärten.















Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie hatte am Samstag in Stuttgart der Park der Villa Reitzenstein wieder für Besucher uneingeschränkt geöffnet. Einen allzu großen Ansturm verhinderte allerdings das regnerische Wetter. Insgesamt machten nur 210 Besucher von dem Angebot Gebrauch.

Als ehemaliger Biologielehrer ließ es sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nicht nehmen, am Samstagmittag selbst eine Gruppe durch den 1910 bis 1913 zeitgleich zum Bau der Villa angelegten Park zu führen. Dabei verriet Kretschmann ganz nebenbei auch Privates: So erfuhren die rund 30 Teilnehmer der Führung, dass der MP einmal in der Woche im Garten des Regierungssitzes Sport treibe – inklusive Liegenstützen an der sogenannten Papstbank. „2 mal 20“, betonte der gut gelaunte 73-Jährige.

Kretschmann führt durch die Gärten

Beim Rundgang erklärte Kretschmann, dass der Garten in zwei Teile strukturiert sei: In einen Formgarten, nach Vorbild der klassischen französischen Gartenarchitektur, sowie in die Bereiche, die englischen Vorbildern nacheifern. Vom Rosengarten führte der Rundgang durch den Felsengarten, vorbei an den Frühblüherwiesen zum kürzlich sanierten Tempietto, einem kleinen Gartenpavillon, und hinüber zu den Hängebuchen im Park.

Bei den Frühblühern verweilte Kretschmann besonders lange und glänzte mit botanischen Kenntnissen: „Der Stinkende Nieswurz , Helleborus foetidus, ist verwandt mit den Christrose“, erfuhren die Rundgangsteilnehmer. Auch warum botanisches Wissen überhaupt wichtig ist, erklärte der Regierungschef: „Wir leben im Anthropozän“, so Kretschmann. Die ganze Natur sei vom Menschen beeinflusst. „Nur wenn wir sehr viel wissen über die Natur, können wir sie auch erhalten“, sagte der Ministerpräsident.

Kretschmann kündigte an, dass 2022 neben den 14 Öffnungssamstagen auch wieder kulturelle Veranstaltungen im Park stattfinden werden. So am 2. Juli ein Science Slam im Rahmen des Stuttgarter Wissenschaftsfestivals. Bereits am kommenden Samstag, 7. Mai, ist der Park der Villa Reitzenstein erneut für die Öffentlichkeit zugänglich.