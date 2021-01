1 Das Park Consul Hotel in Esslingen hat seinen Betrieb eingestellt. Foto: Roberto Bulgrin

Ende Oktober wurde der Insolvenzantrag gestellt, Management und Personal blickten noch optimistisch in die Zukunft. Nun musste das Park Consul Hotel in Esslingen seine Pforten schließen. Die Vier-Sterne-Unterkunft in der Nähe des Neckar Forums hat seinen Betrieb zum 31. Dezember eingestellt.

Esslingen - Im Park Consul Hotel in Esslingen gehen die Lichter aus! Die Vier-Sterne-Unterkunft hat ihre Pforten dicht gemacht. Das bestätigt die Stadt Esslingen als Eigentümerin des Gebäudes in der Grabbrunnenstraße 19 auf Nachfrage unserer Zeitung: „Wir bedauern sehr, dass das Hotel geschlossen werden muss“, teilt Pressesprecher Roland Karpentier mit. Ende Oktober hatte das zur Brendal-Group mit Sitz in Berlin gehörende Hotel auch mit Hinweis auf die Corona-bedingten Einschränkungen und Einbußen einen Insolvenzantrag gestellt.