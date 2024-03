Paris Fashion Week: Das sind die Trends für Herbst und Winter 2024/25 Das sind die Trends für Herbst und Winter 2024/25

20 Auf der Pariser Fashion Week zeigen Modelabels noch bis zum kommenden Dienstag ihre neuen Kollektionen. Foto: AFP/JULIEN DE ROSA

In Paris ist die Fashion Week in vollem Gange. Die Trends für den Herbst/Winter 2024/25 lassen sich bereits erahnen.











Bereits seit Montag, 26. Februar, läuft die Pariser Fashion Week. Einige Modelabels konnten ihre neuen Kollektionen schon präsentieren. Dabei zeichnen sich auf dem Laufsteg die Trends für den Herbst und Winter ab. So ist das Leopardenmuster nicht nur bei Dior, sondern auch bei vielen anderen Labels, etwa bei Isabel Marant, beliebt.

Bei Saint Laurent feiert das Naked Dress sein Revival. Ansonsten bestechen die Outfits an vielen Stellen durch Lässigkeit und Alltagstauglichkeit – so bei Dries von Noten und Dior. Vergangene Styles werden bei verschiedenen Labels wieder aufgriffen: Chloé setzt das Freiheitsversprechen der 70er und den Boho-Look der frühen 2000er in Szene. Bei Dior geht es modisch zurück in die 60er.

In unserer Bildergalerie finden Sie weitere Impressionen vom Laufsteg. Das Modeevent geht noch bis zum kommenden Dienstag, 5. März.