1 Sind wir olfaktorisch abgestumpft? Der Geruchssinn dient dem Menschen auch als Möglichkeit zur Orientierung. Foto: Unsplash/Andres Molina

Schwere Parfümwolken erwarten Passanten oft in Fahrstuhl, Bahn oder im Theater. Dabei ist Parfüm überflüssig. Attraktiver, glauben manche, wirke ohnehin der Geruch von Schweiß und Vaginalsekret. Wie stark leitet uns im Alltag der Geruchssinn?















Im Fahrstuhl steht eine schwere Wolke aus wuchtig-blumigem Duft. Es ist kein Atmen durch die Nase mehr möglich, zwei, drei, vier Stockwerke noch – endlich raus. Die Duftnote einer Passagierin, die sich stark einparfümiert hatte. In der Bürowelt, in Bus oder Bahn, beim Treffen mit Freunden, im Theater und im Kino erlebt man häufig, was wir den Duftschock nennen wollen. Eine geballte Ladung Parfüm und künstlicher Aromen. Keine Frage, das Riechvermögen mag unterschiedlich gut ausgebildet sein – bei manchen ist es beeinträchtigt durch Rauchen, Alter, Hormone. Dennoch scheint die Mehrzahl der Menschen der Maßgabe anzuhängen: Viel sprühen, hilft viel.