Parcourschefin beim Reitturnier in Stuttgart: Christa Jung und ihr Leben voller Hindernisse

Parcourschefin beim Reitturnier in Stuttgart

1 Packt auch selbst mit an: Christa Jung ist die Parcourschefin beim Reitturnier in der Stuttgarter Schleyerhalle. Foto: Baumann/Julia Rahn

Nach einem schweren Unfall, mehreren Knochenbrüchen im Gesicht und zwei Operationen kehrt Christa Jung in die Schleyerhalle zurück: Seit 2008 ist die Parcourschefin beim Stuttgarter Reitturnier für das Design der Kurse verantwortlich.











Christa Jung ist nicht nur eine Institution im Reitsport, sondern auch sehr beliebt. Egal, wo die bodenständige, zurückhaltende Parcoursbauerin auftaucht, stets wird sie freundlich und warmherzig empfangen. Vor dem Turnier in der Stuttgarter Schleyerhalle, das am Mittwoch begonnen hat, wurde sie von vielen Menschen ganz besonders überschwänglich begrüßt. Die Freude über das Wiedersehen war deshalb so groß, weil lange nicht sicher gewesen ist, ob es dazu kommen würde. Denn Christa Jung (69) hat ein Jahr hinter sich, das sie gezeichnet hat. Und das sie nie vergessen wird.