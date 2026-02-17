Parcours-Racing: Marcel Drewes in guter Frühform
1
Marcel Drewes triumphiert mit seinem Polo erneut auf der Hinteren Halde. Foto: Christian Oswald

Der AMC Mittlerer Neckar ist Gastgeber beim Saisonauftakt im ADAC-Parcours-Racing und stellt gleich den Sieger.

Zum 32. Mal seit 1992 war der AMC Mittlerer Neckar Esslingen Gastgeber des bundesweiten Saisonauftakts im ADAC-Parcours-Racing. Da diese Traditionsveranstaltung auch als erster Wertungslauf zum deutschen Parcours-Racing-Cup 2026 gewertet wird, kamen Teilnehmende aus ganz Deutschland auf das Sportgelände Hintere Halde in Deizisau. Trotz Trainingsrückstand und ersatzgeschwächt zeigte das AMC-Team in diesem hochkarätigen Feld schon eine sehr gute Frühform und brachte am Ende drei Fahrer unter die Top fünf: Vorjahressieger Marcel Drewes setzte sich erneut durch und schlug im Finale den badischen Meister Ralf Müller vom MSC Grötzingen. Platz vier ging an Ralph Wucherer, Günther Schmidt belegte Rang fünf.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.