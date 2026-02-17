Parcours-Racing: Marcel Drewes in guter Frühform

1 Marcel Drewes triumphiert mit seinem Polo erneut auf der Hinteren Halde. Foto: Christian Oswald

Der AMC Mittlerer Neckar ist Gastgeber beim Saisonauftakt im ADAC-Parcours-Racing und stellt gleich den Sieger.











Link kopiert

Zum 32. Mal seit 1992 war der AMC Mittlerer Neckar Esslingen Gastgeber des bundesweiten Saisonauftakts im ADAC-Parcours-Racing. Da diese Traditionsveranstaltung auch als erster Wertungslauf zum deutschen Parcours-Racing-Cup 2026 gewertet wird, kamen Teilnehmende aus ganz Deutschland auf das Sportgelände Hintere Halde in Deizisau. Trotz Trainingsrückstand und ersatzgeschwächt zeigte das AMC-Team in diesem hochkarätigen Feld schon eine sehr gute Frühform und brachte am Ende drei Fahrer unter die Top fünf: Vorjahressieger Marcel Drewes setzte sich erneut durch und schlug im Finale den badischen Meister Ralf Müller vom MSC Grötzingen. Platz vier ging an Ralph Wucherer, Günther Schmidt belegte Rang fünf.