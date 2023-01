Vertrauen als Basis – warum das Duo Linn Kazmaier und Florian Baumann so gut funktioniert

1 Linn Kazmaier (li.) und Florian Baumann bei den Winterspielen in Peking Foto: imago/Hu Chao

Bei den Paralympics 2022 überraschte die erst 15-jährige Linn Kazmaier alle Experten und sich selbst. Wie ist es der sehbehinderten Wintersportlerin seitdem ergangen? Und welche Rolle spielt ihr Guide Florian Baumann?















Wintersportler, so heißt es ja immer, werden im Sommer gemacht. Soll bedeuten: Wer sich in den Sommermonaten ordentlich schindet, wird in der kalten Jahreszeit mit Erfolgen belohnt. Aber: Auch andersherum wird ein Schuh draus. Zum Beispiel bei Linn Kazmaier und Florian Baumann.