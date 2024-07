„Parallele Welten“ an der Kunstakademie Nürtingen: Studenten zeigen am Wochenende ihre Arbeiten

1 Der Student Nico Birk zeigt seine Figuren einsam, nackt und verletzlich. Foto: /Gaby Weiß

Die Freie Kunstakademie Nürtingen lädt dieses Wochenende zu einem Rundgang unter dem Motto „Parallele Welten“ ein. Studierende demonstrieren mit ihren Arbeiten künstlerische Techniken, Können und Kreativität.











Verschiedene künstlerische Techniken, eine überbordende Vielfalt an Ideen, Werken und Konzepten sowie unterschiedliche kreative Handschriften: Auf dem „Rundgang 2024“ an der Freien Kunstakademie Nürtingen (FKN) lässt sich Erstaunliches entdecken. Drei Tage lang öffnet die 1976 gegründete private Akademie an diesem Wochenende bei ihrer Jahresausstellung ihre Ateliers und Werkstätten auf dem Melchior-Areal und dem Campus am Neckar. Studierende zeigen einen Querschnitt ihrer Arbeiten aus den Fachbereichen Malerei, Zeichnung, Druckgrafik, Keramik, Fotografie, Bildhauerei und Installation und machen deutlich, wie sie sich und ihre Kreativität weiterentwickelt und entfaltet haben.