1 Vom kommenden Jahr an gibt es auch in Sielmingen Altpapier-Tonnen. Foto: dpa/Frank Leonhardt

In Sielmingen findet an diesem Samstag die letzte reguläre Altpapiersammlung eines Vereins statt. Der AWB stellt auf Mülleimer um. Was das für Ehrenamtliche bedeutet.















Link kopiert

Es ist ein Mülleimer, wie er vor vielen Häusern steht, in Sielmingen bewegt der Behälter aber die Gemüter. Gemeint ist die blaue Altpapier-Tonne. Die führt der Abfallwirtschaftsbetrieb Esslingen (AWB) ab 2023 im Filderstädter Teilort ein. Eigentlich praktisch, doch mancher stört sich an der Veränderung, denn fürs Altpapier sind in Sielmingen bislang Ehrenamtliche zuständig – der TSV, die religiöse Jugendorganisation Entschieden für Christus (EC), die DRK-Ortsgruppe und die Jugendfeuerwehr. Vor Corona wurde das Papier an den Häusern von wechselnden Akteuren einmal im Monat abgeholt, in der Pandemie wurde auf einen zentralen Sammelplatz umgestellt. Die Vereine verdienten sich durch die Abgabe des Rohstoffs etwas dazu.

„Die Vereine, die bisher in Sielmingen die Papiersammlung durchgeführt haben, schaffen es leider nicht, die Sammlungen im bisherigen Umfang künftig durchzuführen“, hieß es im September in einem AWB-Schreiben. Markus Schunke, der TSV-Vorsitzende, ärgert sich bis heute über den Satz und spricht von einer „vorsätzlichen Falschdarstellung“. Sowohl der TSV als auch EC hätten gern weitergemacht, die anderen Akteure hätten nach seiner Darstellung zumindest die zentralen Sammlungen ausrichten wollen. „Die Kombi könnte man machen“, findet er.

Das Geld floss stets komplett in die Jugendarbeit

Das wiederum will aber der AWB nicht. Ulrich Fechter, der kaufmännische Leiter, erklärte bereits im September gegenüber unserer Zeitung, dass man die Lösung mit dem zentralen Sammelplatz wegen Corona als Ausnahme gesehen habe. „Das haben wir toleriert, wir haben aber alle Vereine im Landkreis informiert, dass wir das 2023 nicht mehr fortführen.“ Der AWB habe ein eigenes Bringsystem, die Recyclinghöfe. Vereine dasselbe machen zu lassen, sei schlichtweg unwirtschaftlich.

Sowohl beim TSV als auch bei EC ist man enttäuscht. Den TSV bringt das Ganze finanziell in Bedrängnis. Gut und gerne 1000 Euro habe jede Sammlung dem Verein gebracht, und bei vier Sammlungen pro Jahr seien 4000 Euro dahin. Das Geld sei stets komplett in die Jugendarbeit geflossen. „Das ist eine Lücke, die wir kompensieren müssen“, sagt Markus Schunke. Wie, das sei noch unklar. Im Raum stünden auch Beitragserhöhungen. „Die Folgen sind denen gar nicht bewusst“, sagt er in Richtung AWB.

Auch EC werde das Geld fehlen, sagt Jonathan Weik, der für die Jugendarbeit zuständig ist. EC will auch im kommenden Jahr noch drei Altpapiersammlungen durchführen, Papiertonne hin oder her. Der AWB lässt diese Möglichkeit explizit zu. Über die Termine werde man die Sielminger über das Amtsblatt und Handzettel informieren. Ob sich das dann aber lohnen wird, ist unklar.

Die letzte reguläre Sielminger Papiersammlung ist am Samstag, 3. Dezember. Ausgerichtet wird sie von der Jugendorganisation EC. Von 8.30 Uhr an werden die Pakete abgeholt.