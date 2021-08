Coronavirus in Baden-Württemberg Zwei Kommunen nahe an 35er Marke

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg lag am Montag wie schon tags zuvor bei 17,3. Doch zwei Kommunen sind dicht an der relevanten Schwelle von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche.