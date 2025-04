Panoramaplattform in Ostfildern: Folgen des Klimawandels – neue Bäume für die schöne Aussicht

Panoramaplattform in Ostfildern

1 Auf der Panoramaplattform in der Parksiedlung werden die Bäume ausgetauscht. Foto: Ines Rudel

Der rote Spitzahorn auf der Panoramaplattform in der Parksiedlung hat Hitze und Bodenverhältnisse nicht vertragen. Deshalb werden jetzt Platanen als Schattenspender auf dem spektakulären Aussichtspunkt gepflanzt.











Der Klimawandel hat auch an den Bäumen auf der Panoramaplattform an der Parksiedlung Spuren hinterlassen. Der rote Spitzahorn wird deshalb durch Platanen ersetzt, die für die zunehmend heißeren Temperaturen besser geeignet sind. Der beliebte Aussichtspunkt mit spektakulärem Blick aufs Neckartal und die Weinberge zieht täglich viele Spaziergänger und Passanten an. Liebespaare genießen dort den Sonnenuntergang. Auch bei Nacht ist der Blick auf die erleuchteten Städte Esslingen und Stuttgart und auf das Hafengelände spektakulär.

Die neuen Bäume werden jetzt eingepflanzt. „Es zeigt sich, dass die ursprünglich gepflanzten Bäume mit den Anforderungen nicht zurechtkommen“, sagt Tanja Eisbrenner, die Pressesprecherin der Stadt Ostfildern. Steiniger Untergrund, intensive Nutzung, Vandalismus und vor allem trockene, heiße Sommer hätten den Bäumen zugesetzt. Mit den Folgen des Klimawandels beschäftigt sich die Stadt Ostfildern intensiv. Schattenplätze sind da ein großes Thema. Deshalb wird es wieder Bäume auf der Plattform geben. Allerdings sollen diese robuster sein.

Der steinige Untergrund wird verbessert

Nun werden nach Eisbrenners Worten am Aussichtspunkt „an den Klimawandel angepasste Bäume“ gepflanzt. Außerdem soll der steinige Untergrund verbessert werden. „Die jetzigen Bäume bekommen in den Bürgergärten im Scharnhauser Park eine zweite Chance“, sagt Eisbrenner. Sie werden in die Grünfläche nördlich des Bibelgartens gepflanzt.

Die Plattform, die mit Sitzgelegenheiten und herrlichen Ausblicken an der Aufstiegsstraße von Esslingen zum Verweilen einlädt, gehört zum Panoramaweg. Der Weg, dessen Bau vom Verband Region Stuttgart bezuschusst wurde, ist 720 Meter lang. Er verläuft am Hang nördlich des Ostfilderner Stadtteils Parksiedlung von der Breslauer Straße westwärts. 2019 wurde der Weg mit der Plattform im Rahmen des Wettbewerbs Beispielhaftes Bauen im Kreis Esslingen als eines von 22 vorbildlichen Projekten ausgezeichnet. Auf dem Weg erschließt sich Wanderern und Radfahrern nicht nur der Blick in die Weite. Auch die Weinberge des Öko-Wengerters Paul Clauß sind bei dem kleinen Spaziergang zu erleben.