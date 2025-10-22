Panorama Therme Beuren: Erhöhte Chlorkonzentration in Schwimmbecken festgestellt –mehrere Verletzte

1 Die Feuerwehr führt aktuell Messungen durch. Foto: SDMG

In Beuren läuft derzeit ein größerer Einsatz von Rettungsdienst und Feuerwehr. Grund ist eine erhöhte Chlorkonzentration in einem Schwimmbecken der Therme. Es gibt Verletzte.











Link kopiert

Derzeit läuft in Beuren (Kreis Esslingen) ein größerer Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr. Wie ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen auf Nachfrage mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 16.30 Uhr alarmiert.

Demnach wurde in Beuren eine erhöhte Chlorkonzentration in einem Schwimmbecken im Außenbereich der Panorama Therme festgestellt. Dadurch wurden nach ersten Informationen der Polizei mehrere Menschen verletzt.

Rettungskräfte kümmern sich um die Verletzten. Foto: SDMG

Die genaue Zahl der Verletzten ist noch unklar. Rettungskräfte kümmern sich um sie. Die Feuerwehr ist laut dem Polizeisprecher ebenso vor Ort und führt aktuell Messungen durch.

Die Ursache für die erhöhte Chlorkonzentration im Wasser ist noch unklar. Weitere Informationen folgen im Laufe des Abends.