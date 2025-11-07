Panne bei Bezahldienst: „Ich bin nicht Michelle!“ – Rentnerin aus Stuttgart erlebt Klarna-Albtraum

„Ich bin nicht Michelle!“ – Rentnerin aus Stuttgart erlebt Klarna-Albtraum

1 Die Stuttgarterin Monika Baghdjian kämpft gegen eine Klarna-Verwechslung. Foto: privat / IMAGO / NurPhoto

Wochenlang erhält eine 80-Jährige Rechnungen zu Bestellungen, die sie nie aufgegeben hatte. Die Odyssee zwischen Hotlines und Datenschutz wird für sie zum Horror.











Link kopiert

Ende Februar begann der Albtraum. Fast täglich erhielt die Stuttgarterin Monika Baghdjian E-Mails von Klarna. „In den E-Mails wurde mir mitgeteilt, welche Bestellungen ich bei Temu, Shein und eBay getätigt hätte“, erzählt die 80-Jährige. „Ich wurde mit Michelle angesprochen, einmal wurde auch erwähnt, dass die Lieferungen nach Leipzig gegangen wären.“