Neubaustrecke Wendlingen-Ulm Gründe für die ICE-Panne stehen fest

Der Bedienfehler eines Lokführers an einem ICE, der sich deshalb nicht in das Signalsystem der am Wochenende eröffneten Neubaustrecke Wendlingen-Ulm einwählen konnte, hat am Montagmorgen für Probleme gesorgt.