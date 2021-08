1 Ob aus dem Umland oder nicht: Über so viele Besucher freut man sich am Hans-im-Glück-Brunnen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Vor Corona mokierten sich Großstädter vor allem über „Doppelkennzeichen“, die wochenends die Einkaufsstraßen und Ausgehviertel bevölkerten. Nach der Pandemie bedroht eine provinzielle Politik die darbenden Innenstädte.

Stuttgart - In der Pandemie stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Zentrum und Peripherie, Großstadt und Provinz neu. Versiegende Pendlerströme, verwaiste Einkaufsstraßen und menschenleere Ausgehviertel während der Lockdowns waren nur die sichtbaren Phänomene sich wandelnder Verhältnisse. Während nun das Leben in den Geschäften, Gasthäusern und Theatern noch längst nicht wieder das alte ist, geraten die innerstädtischen Straßen und Plätze in Verruf: Hier wird gegrapscht und getrunken, es entstehen Angsträume und Müllberge, Disconächte finden draußen statt und schlaflose Anwohner stehen kopf.