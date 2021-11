Anstieg bei Corona-Neuinfektionen Teils großer Andrang bei Impfzentren

In Augsburg ist nicht nur der Impfstoff knapp, auch personell kommt das Impfzentrum an seine Grenzen. In München sieht es ähnlich aus und auch in Thüringen ist viel los – am Samstag ist der Andrang auf Impfangebote groß.