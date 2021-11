Kritik an Ampel-Plänen Merz warnt vor unkontrollierter Zuwanderung

Der Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz kritisiert in Heilbronn die Pläne der Ampel in Sachen Flüchtlings- und Migrationspolitik. Man dürfe keine künstlichen Anreize schaffen, so der CDU-Politiker.