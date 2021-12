Valerie Stoll in „Eldorado KaDeWe“ Eine Frau, die weiß, was sie will

Valerie Stoll, die Hauptdarstellerin aus der ARD-Serie „Eldorado KaDeWe“, verrät im Interview, was aktuell an der Geschichte ist, die in den 1920ern spielt, warum Sexszenen manchmal ganz einfach sind – und dass sie bisher nur ein einziges Mal im Kaufhaus des Westens war.