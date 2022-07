1 In den Rems-Murr-Kliniken hat sich die Zahl der Covid-Patienten inzwischen auf fast 50 erhöht. Foto: Gottfried Stoppel

Nicht nur den Landrat Richard Sigel hat es erwischt: Im Rems-Murr-Kreis hat sich die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen sechs Wochen verfünffacht, im Ostalbkreis sogar verachtfacht.















Den Wirtschaftsminister Robert Habeck hat es erwischt und die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Anfang dieser Woche ist im Rems-Murr-Kreis auch der Landrat Richard Sigel auf die ständig länger werdende Liste derer gekommen, die das Coronavirus in der sich heftig aufschaukelnden Sommerwelle aus dem öffentlichen Verkehr gezogen hat. Ganz klar, die sechste Welle schwappt auch an Rems und Murr heftig. Auch wenn die schweren Verläufe nach wie vor nicht in dem Ausmaß auftreten, wie dies in vorangegangenen Wellen teils der Fall war.