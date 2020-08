1 Im Labor von Eisbach Bio wird an einem Wirkstoff gearbeitet, der das Coronavirus daran hindert, sich im Körper auszubreiten. Foto: Eisbach Bio GmbH

Abseits des Rennens um die Entwicklung eines Impfstoffs forscht das bayerische Start-up Eisbach Bio an einem Wirkstoff für Patienten, die bereits an Covid-19 erkrankt sind. Nach Ansicht der Gründer hat das Medikament „Blockbuster-Potenzial“.

Martinsried - An Corona-Medikamenten wird derzeit weltweit unter Hochdruck geforscht. 165 Impfstoff-Projekte hat die Weltgesundheitsorganisation bis Ende Juli gezählt. Seitdem sind sieben weitere Impfstoffkandidaten dazugekommen. „Es fallen mir aber weltweit keine fünf ein, die an einem neuen Wirkstoff für bereits Erkrankte forschen“, sagt Adrian Schomburg. Der 37-Jährige ist Mitgründer des Medizin-Start-ups Eisbach Bio aus Martinsried bei München. Es zählt zur raren Spezies derer, die an einem solchen Therapeutikum arbeiten. Schomburg findet die Einseitigkeit fahrlässig.