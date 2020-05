1 Dolly Parton gibt sich zuversichtlich. Foto: picture alliance / dpa Foto: dpa

«When Life Is Good Again» heißt ein neuer Song der US-Sängerin Dolly Parton. Sie ist überzeugt, dass das Leben wieder gut werde, schrieb sie bei Twitter.

Los Angeles - US-Sängerin Dolly Parton hat einen neuen Song mit Blick auf die Corona-Pandemie herausgebracht. Das Lied mit dem Titel "When Life Is Good Again" dreht sich um die derzeitigen Herausforderungen, die Krise zu bewältigen und um die Chance, daraus zu lernen und die Welt zu verbessern.

"Das Leben wird wieder gut werden", schrieb der Country-Star am Mittwoch auf Twitter.

Parton, die mit dem Hit "Jolene" weltbekannt wurde, hat sich während der Pandemie bei verschiedenen Projekten engagiert. Anfang April gab sie bekannt, eine Million Dollar für die Corona-Forschung der Vanderbilt University in der Stadt Nashville (US-Staat Tennessee) zu spenden. Sie startete auch die Videoserie "Goodnight with Dolly", in deren Rahmen die Sängerin wöchentlich Gute-Nacht-Geschichten für Kinder vorlas.