Indien greift mehrere Ziele in Pakistan an

Indien hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Neu-Delhi mehrere Ziele in Pakistan angegriffen. Bei den Zielen handele es sich um "terroristische Infrastruktur", hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums.











Neu-Delhi - Indien hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Neu-Delhi mehrere Ziele in Pakistan angegriffen. Bei den Zielen handele es sich um "terroristische Infrastruktur", hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums. Auch die pakistanische Armee und Geheimdienstkreise berichteten von mehreren Angriffen.